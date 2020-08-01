В Карелии начали проверку из-за вспышки COVID-19 в пансионате для пожилых

Прокуратура проводит проверку по факту вспышки COVID-19 в частном пансионате для пожилых людей «Малина» в Петрозаводске. Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как отметил Парфенчиков, предстоит выяснить, каким образом коронавирус попал в учреждение и почему руководство не обеспечило безопасность пациентов и персонала.

«Если в социальном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны», — цитирует РИА Новости главу республики.

Ранее стало известно, что девять постояльцев пансионата заболели COVID-19, двое с подтверждённым диагнозом скончались. Всего госпитализированы 16 человек. Среди заболевших есть и сотрудники.

В июне сообщалось, что региональная прокуратура решила проверить Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины после того, как там был зафиксирован очаг распространения коронавируса.