Прокуратура проверит онкоцентр в Челябинске после вспышки COVID-19

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Региональная прокуратура проверит Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины после того, как там был зафиксирован очаг распространения коронавируса.
Прокуратура проверит онкоцентр в Челябинске после вспышки COVID-19
  • Reuters

«Прокуратурой организована проверка по факту возникновения очага коронавирусной инфекции COVID-19 в ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что будет дана оценка действиям руководства медучреждения по вопросу соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее стало известно, что более 80 человек заболели коронавирусом в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

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