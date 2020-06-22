Прокуратура проверит онкоцентр в Челябинске после вспышки COVID-19

Региональная прокуратура проверит Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины после того, как там был зафиксирован очаг распространения коронавируса.

«Прокуратурой организована проверка по факту возникновения очага коронавирусной инфекции COVID-19 в ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что будет дана оценка действиям руководства медучреждения по вопросу соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее стало известно, что более 80 человек заболели коронавирусом в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.