Прокуратура проверит онкоцентр в Челябинске после вспышки COVID-19
- Reuters
«Прокуратурой организована проверка по факту возникновения очага коронавирусной инфекции COVID-19 в ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что будет дана оценка действиям руководства медучреждения по вопросу соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Ранее стало известно, что более 80 человек заболели коронавирусом в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.