Вспышка коронавируса выявлена в челябинском онкоцентре

Более 80 человек заболели коронавирусом в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

«У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию», — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что несколько отделений центра были закрыты.

Пациенты были выписаны и находятся под наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня.