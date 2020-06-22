Вспышка коронавируса выявлена в челябинском онкоцентре

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Более 80 человек заболели коронавирусом в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.
Вспышка коронавируса выявлена в челябинском онкоцентре
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию», — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что несколько отделений центра были закрыты.

Пациенты были выписаны и находятся под наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня.

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