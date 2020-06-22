Вспышка коронавируса выявлена в челябинском онкоцентре
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- РИА Новости
«У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию», — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального Минздрава.
Отмечается, что несколько отделений центра были закрыты.
Пациенты были выписаны и находятся под наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня.