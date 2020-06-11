В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.

Отмечается, что в области по-прежнему запрещены массовые мероприятия, работа ряда объектов ограничена.

Также сообщается, что с 15 июня санатории, работающие на основе медицинской лицензии, могут начать свою деятельность.

В мае мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что на остановках и в социальных учреждениях города начнут раздавать бесплатные медицинские маски.

URA.RU передавало, что в ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня.