В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

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Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
  • РИА Новости

«Пока условия не благоприятствуют снятию режима самоизоляции, он будет продлён до 23 июня», — приводит URA.RU её слова.

Во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом она также отметила, что в настоящий момент коэффициент распространения инфекции в регионе равен единице, а для начала снятия ограничений он должен быть меньше этого показателя. 

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по снятию ограничений, принятых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

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