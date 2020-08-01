Власти прокомментировали несогласованную акцию в Хабаровске

Правительство Хабаровского края сообщило о несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала на площади имени Ленина в Хабаровске.

«По экспертным оценкам, количество участников таких мероприятий снижается. Сегодня на площади имени Ленина собралось около 3,2 тыс. человек. За безопасностью проведения акций следят полицейские, а также медики, которые могут понадобиться на случай оказания экстренной помощи», — отметили в правительстве.

Там добавили, что за последнюю неделю сотрудники правоохранительных органов «фиксируют рост жалоб от жильцов домов вдоль центральных улиц» и автолюбителей «на проведение несанкционированных мероприятий».

«При этом, в целях предупреждения распространения коронавируса, краевые власти по-прежнему призывают людей воздержаться от участия в мероприятиях с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении правительства.

Власти добавили, что Хабаровский край по темпам прироста новых случаев коронавируса «находится в числе лидеров среди дальневосточных субъектов».

28 июля врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.

В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске.