Власти прокомментировали несогласованную акцию в Хабаровске
- РИА Новости
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«По экспертным оценкам, количество участников таких мероприятий снижается. Сегодня на площади имени Ленина собралось около 3,2 тыс. человек. За безопасностью проведения акций следят полицейские, а также медики, которые могут понадобиться на случай оказания экстренной помощи», — отметили в правительстве.
Там добавили, что за последнюю неделю сотрудники правоохранительных органов «фиксируют рост жалоб от жильцов домов вдоль центральных улиц» и автолюбителей «на проведение несанкционированных мероприятий».
«При этом, в целях предупреждения распространения коронавируса, краевые власти по-прежнему призывают людей воздержаться от участия в мероприятиях с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении правительства.
Власти добавили, что Хабаровский край по темпам прироста новых случаев коронавируса «находится в числе лидеров среди дальневосточных субъектов».
28 июля врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске.