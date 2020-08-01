Россия возобновляет полёты за рубеж

Россия в субботу, 1 августа, возобновляет полёты за рубеж после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

С начала месяца Россия возобновляет полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила выбор Танзании как страны для возобновления полётов.

Как отмечали в Росавиации, с 00:00 1 августа из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону самолёты начнут летать в Лондон, Стамбул и Анкару, а также в Занзибар, а с 00:00 10 августа возобновляются полёты из указанных российских городов в Анталью, Даламан и Бодрум.