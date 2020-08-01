Помощник депутата заксобрания Петербурга Коваля арестован

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Суд заключил под стражу помощника ранее арестованного депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля — Андрея Гришина.
Помощник депутата заксобрания Петербурга Коваля арестован
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Гришина», — заявили там.

Гришин подозревается в посредничестве во взяточничестве.

31 июля Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу депутата заксобрания города Романа Коваля, подозреваемого в деле о взятке.

По данным СК, взятка была дана за «способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств» определённым государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга.

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