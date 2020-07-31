Роспотребнадзор: студенты на занятиях в вузах должны носить маску
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Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
«Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой не реже одного раза в три часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых)», — указали Роспотребнадзоре.
Вместе с этим в ведомстве указали, что не использовать маски можно на учебных занятиях творческой направленности, а также педагогам во время проведения лекций.
Ранее в Роспотребнадзоре дали методические рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в аквапарках.