Роспотребнадзор: студенты на занятиях в вузах должны носить маску

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса в вузах, в которых говорится, что студенты должны посещать занятия только в масках.
Роспотребнадзор: студенты на занятиях в вузах должны носить маску
  • © Владимир Песня/РИА Новости

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой не реже одного раза в три часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых)», — указали Роспотребнадзоре.

Вместе с этим в ведомстве указали, что не использовать маски можно на учебных занятиях творческой направленности, а также педагогам во время проведения лекций.

Ранее в Роспотребнадзоре дали методические рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в аквапарках.

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