В Роспотребнадзоре рассказали о правилах работы аквапарков

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В Роспотребнадзоре дали методические рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в аквапарках.
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах работы аквапарков
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на сообщение на сайте ведомства.

В документе говорится о дезинфекционных мероприятиях, генеральной уборке помещений, использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции, очистке и дезинфекции вентиляционной системы. Также сообщается, что доступ посетителей необходимо ограничить — не более 50% от вместимости объекта.

Ранее сообщалось, что 15 июля в Московской области открылись пляжи и аттракционы.

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