Пульмонолог дал рекомендации по восстановлению после COVID-19
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«Основное направление — на восстановление дыхательной функции. Необходимо также, чтобы была восстановлена подвижность грудной клетки. Для этого и существуют комплексы упражнений дыхательной гимнастики. Его должен разрабатывать врач», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, эффективность таких мероприятий контролируется по дыхательной функции по прохождении двух-, трёхнедельного курса реабилитации.
Как уточнил Карабиненко, если нет тяжёлых повреждений, то всё должно восстановиться само по себе, но и в этом случае процесс может занять год и больше.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.