Пульмонолог дал рекомендации по восстановлению после COVID-19

Профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко дал рекомендации по восстановлению после COVID-19.

«Основное направление — на восстановление дыхательной функции. Необходимо также, чтобы была восстановлена подвижность грудной клетки. Для этого и существуют комплексы упражнений дыхательной гимнастики. Его должен разрабатывать врач», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, эффективность таких мероприятий контролируется по дыхательной функции по прохождении двух-, трёхнедельного курса реабилитации.

Как уточнил Карабиненко, если нет тяжёлых повреждений, то всё должно восстановиться само по себе, но и в этом случае процесс может занять год и больше.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.