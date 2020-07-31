Эксперт оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию

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Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.
Эксперт оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию
  • Pixabay

«Сейчас самая неблагополучная ситуация в Бразилии, в которой температура доходит до +40 ˚С, в Индии, а также на юге США, где находятся Техас, Оклахома, Флорида», — сказал он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, летом ультрафиолетовое излучение достигает максимальных значений и должно действовать на вирус инактивирующим образом, но неблагоприятные события всё равно наблюдаются в странах с жарким и тропическим климатом.

Как пояснил Бутенко, из-за солнечного излучения вирус теряет активность на поверхностях. Вместе с тем основной источник распространения — человек.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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