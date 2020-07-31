Прибывающих в Россию иностранцев обязали иметь справку об отсутствии COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому иностранцы, прибывающие в Россию, должны иметь справку об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19 уже при посадке на самолёт.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что данная справка, подтверждающая отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19, должна быть на русском или английском языках.

«Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда через территорию России, и при пересечении государственной границы России обеспечить наличие при себе медицинского документа», — говорится в документе.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказал о ситуации с въездным туризмом.

28 июля исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.