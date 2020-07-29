В АТОР оценили ситуацию с въездным туризмом

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказал о ситуации с въездным туризмом.
В АТОР оценили ситуацию с въездным туризмом
  • Pixabay

«Нужно сказать, что те страны, которые открылись сейчас, по сути, никак не влияют на въездной туризм», — цитирует РИА Новости Ломидзе.

Она пояснила, что в настоящий момент «рассчитывать на туристов, прибывающих в Россию, или некоторое оживление спроса на въездном рынке не приходится».

«С внутренним туризмом у нас всё очень хорошо, с выездным туризмом пошли первые подвижки, а въездной рынок пока ждёт полного открытия авиасообщения с теми странами, которые являются основными туристами в России», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Ломидзе оценила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ситуацию с возобновлением сообщения с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить