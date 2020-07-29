В АТОР оценили ситуацию с въездным туризмом
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«Нужно сказать, что те страны, которые открылись сейчас, по сути, никак не влияют на въездной туризм», — цитирует РИА Новости Ломидзе.
Она пояснила, что в настоящий момент «рассчитывать на туристов, прибывающих в Россию, или некоторое оживление спроса на въездном рынке не приходится».
«С внутренним туризмом у нас всё очень хорошо, с выездным туризмом пошли первые подвижки, а въездной рынок пока ждёт полного открытия авиасообщения с теми странами, которые являются основными туристами в России», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Ломидзе оценила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ситуацию с возобновлением сообщения с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей.