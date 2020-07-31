Минобрнауки рассказало о росте числа бюджетных мест в вузах в 2021 году

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах увеличится на 9% в 2021/2022 учебном году.

«Если посмотреть, то в целом по стране увеличение бюджетных мест в 2021/2022 году — на 9%. Это достаточно значимо. Больше бюджетных мест будет в абсолютном большинстве субъектов», — приводит ТАСС его слова.

Фальков уточнил, что увеличение числа бюджетных мест будет происходить ежегодно минимум до 2024 года.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки заявили, что ношение масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году.