Путин подписал закон об обязанности росгвардейцев представляться

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам.
Путин подписал закон об обязанности росгвардейцев представляться
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно данному закону, сотрудники ведомства, которые выполняют схожие с полицейскими функции, должны по требованию граждан называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.

Вместе с этим росгвардейцы обязаны сообщать причину и цель обращения. Если же сотрудники применяют ограничительные меры, то они должны разъяснять причину и основания.

Уточняется, что работники ведомства могут не представляться гражданам в случае угрозы собственной жизни, во время непосредственного пресечения нарушения или же при преследовании нарушителей.

В мае сообщалось, что Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться гражданам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить