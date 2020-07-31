Путин подписал закон об обязанности росгвардейцев представляться

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно данному закону, сотрудники ведомства, которые выполняют схожие с полицейскими функции, должны по требованию граждан называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.

Вместе с этим росгвардейцы обязаны сообщать причину и цель обращения. Если же сотрудники применяют ограничительные меры, то они должны разъяснять причину и основания.

Уточняется, что работники ведомства могут не представляться гражданам в случае угрозы собственной жизни, во время непосредственного пресечения нарушения или же при преследовании нарушителей.

В мае сообщалось, что Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться гражданам.