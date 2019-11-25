Росгвардия поддержала проект об обязанности бойцов представляться

Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться перед гражданами, заявил официальный представитель службы Валерий Грибакин.

По его словам, ведомство активно участвовало в разработке законопроекта и внесло свои предложения, которые были учтены в окончательном документе.

«Мы, безусловно, позитивно относимся к данной законотворческой инициативе... Специалисты Росгвардии принимали самое активное участие в его разработке, все наши предложения в ходе заседания рабочих групп и экспертных комиссий учтены», — цитирует представителя Росгвардии ТАСС.

Он подчеркнул, что проект был доработан с учётом специфики деятельности подразделений ведомства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязанности росгвардейцев представляться и предъявлять своё служебное удостоверение гражданам.

Предполагается, что данное требование не будет распространяться на сотрудников спецподразделений ОМОНа и СОБРа.