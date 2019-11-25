В Госдуме объяснили проект об обязанности росгвардейцев представляться

Обязанность сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам будет предусмотрена только в определённых ситуациях и не коснётся массовых мероприятий. Об этом сообщил соавтор проекта, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

«Очевидно, что стоящие в три шеренги омоновцы на массовом мероприятии не нуждаются в подтверждении их полномочий», — цитирует депутата ТАСС.

По его словам, инициатива направлена на то, чтобы подтверждать полномочия, чтобы человек был уверен, что перед ним представитель власти и его требования законны и подлежат исполнению.

В частности, отметил Хинштейн, «когда росгвардеец исполняет функции, по сути, полицейского, служащего именно в МВД, тогда он должен представляться, если сам обращается к гражданину».

В свою очередь, глава комитета ГД Василий Пискарёв уточнил, что требования представляться не будут распространены на сотрудников спецподразделений ОМОНа и СОБРа.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект, которым предлагается обязать росгвардейцев представляться и предъявлять служебное удостоверение.

21 ноября в окончательном чтении был принят закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители.