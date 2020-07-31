Ростуризм рассказал о подключившихся к программе кешбэка туроператорах
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«В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц», — заявили в агентстве.
Отмечается, что ещё около 3,7 тыс. заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу.
Ранее Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России.
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей при оплате их картой МИР.