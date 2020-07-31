Ростуризм рассказал о подключившихся к программе кешбэка туроператорах

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К программе возврата части средств за туры по России подключились 1100 операторов и 2550 гостиниц. Об этом информирует пресс-служба Ростуризма.
Ростуризм рассказал о подключившихся к программе кешбэка туроператорах
  • Pixabay

«В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц», — заявили в агентстве.

Отмечается, что ещё около 3,7 тыс. заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу.

Ранее Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России.

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей при оплате их картой МИР.

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