В Прикамье каждый восьмой житель сдал тест на коронавирус

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С начала пандемии коронавируса в Пермском крае проведено более 350 тыс. исследований.
В Прикамье каждый восьмой житель сдал тест на коронавирус
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.

По данным на 31 июля, тестирование прошёл каждый восьмой житель региона.

По данным краевого Минздрава, в среднем за сутки проводится чуть более 4 тыс. исследований на COVID-19.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал в беседе с НСН о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.

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