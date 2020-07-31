В Прикамье каждый восьмой житель сдал тест на коронавирус
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- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.
По данным на 31 июля, тестирование прошёл каждый восьмой житель региона.
По данным краевого Минздрава, в среднем за сутки проводится чуть более 4 тыс. исследований на COVID-19.
Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал в беседе с НСН о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.