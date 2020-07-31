Генпрокуратура проконтролирует ликвидацию загрязнений в Усолье-Сибирском

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура России поручила провести надзор за качеством и полнотой ликвидации загрязнений объектов предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.
Генпрокуратура проконтролирует ликвидацию загрязнений в Усолье-Сибирском
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Отмечается, что Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор должен обеспечить надлежащее надзорное сопровождение при выполнении работ в рамках реализации национального проекта «Экология».

«Оценить эффективность и законность расходования бюджетных средств, качество и полноту ликвидации объекта накопленного вреда, образовавшегося в результате деятельности предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.

По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в Усолье-Сибирском «ещё с 30‑х годов прошлого века».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить