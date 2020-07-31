Генпрокуратура проконтролирует ликвидацию загрязнений в Усолье-Сибирском

Генеральная прокуратура России поручила провести надзор за качеством и полнотой ликвидации загрязнений объектов предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Отмечается, что Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор должен обеспечить надлежащее надзорное сопровождение при выполнении работ в рамках реализации национального проекта «Экология».

«Оценить эффективность и законность расходования бюджетных средств, качество и полноту ликвидации объекта накопленного вреда, образовавшегося в результате деятельности предприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.

По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в Усолье-Сибирском «ещё с 30‑х годов прошлого века».