Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области.

«В городе сложилась тяжёлая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии, а одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, что повлекло загрязнение окружающей среды», — сообщили в СК.

Там уточнили, что долго не предпринимались действия по ликвидации последствий деятельности предприятия.

«Александр Бастрыкин поручил в рамках процессуальной проверки установить все обстоятельства произошедшего, круг лиц, причастных к происшествию, а также определить ущерб, нанесённый окружающей среде», — отметили там.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.

По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в Усолье-Сибирском «ещё с 30‑х годов прошлого века».