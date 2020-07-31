Губернатор ЯНАО заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Губернатор ЯНАО заболел коронавирусом
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», — заявил Артюхов.

Губернатор добавил, что ему пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам.

По его словам, он вернётся к «активной работе, как только получит отрицательные тесты».

Ранее Минздрав России утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить