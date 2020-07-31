Губернатор ЯНАО заболел коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», — заявил Артюхов.
Губернатор добавил, что ему пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам.
По его словам, он вернётся к «активной работе, как только получит отрицательные тесты».
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