Отправившему фото Гитлера в «Бессмертный полк» утвердили обвинительное заключение

Генпрокуратура России сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка». Мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и хранении наркотиков.

«Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда в совершении преступлений... реабилитация нацизма и... хранение наркотических средств в значительном размере», — цитирует «Известия» сообщение на сайте ведомства.

Расследование было завершено 21 июля.

Ранее член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе со «Взглядом» поддержал предложение наказать недобросовестных участников акции «Бессмертный полк онлайн».