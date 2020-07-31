Отправившему фото Гитлера в «Бессмертный полк» утвердили обвинительное заключение
- АГН «Москва»
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«Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда в совершении преступлений... реабилитация нацизма и... хранение наркотических средств в значительном размере», — цитирует «Известия» сообщение на сайте ведомства.
Расследование было завершено 21 июля.
Ранее член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе со «Взглядом» поддержал предложение наказать недобросовестных участников акции «Бессмертный полк онлайн».