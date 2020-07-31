Два фигуранта дела о ЧП в Норильске отправлены под домашний арест

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Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разливе нефтепродуктов в Норильске на домашний арест. Ещё двум фигурантам арест продлён до 30 сентября, сообщили РИА Новости в Норильском городском суде.
Два фигуранта дела о ЧП в Норильске отправлены под домашний арест
  • Reuters

Как сообщили в СК, по делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

Также был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

«Степанову продлили до 30 сентября, Кузнецову изменили на домашний арест до 23 сентября, Смирнову продлили до 30 сентября, Старостину изменили меру пресечения на домашний арест до 26 сентября», — заявили в суде.

28 июля Совет Федерации направил обращение генпрокурору Игорю Краснову в связи с ЧП в Норильске. Об этом сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл 29 мая. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м.

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