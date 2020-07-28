Совфед направил обращение генпрокурору в связи с ЧП в Норильске
- РИА Новости
«Вопрос находится на личном контроле председателя Совфеда», — цитирует ТАСС Клишаса.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам организовать выездное заседание в Норильске с участием акционеров «Норникеля» для тщательного разбирательства ситуации с разливом нефтепродуктов.
ЧП на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошло 29 мая.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила,что реабилитация экологии после разлива дизельного топлива в Норильске, по предварительным оценкам учёных, займёт от пяти до десяти лет.