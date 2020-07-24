Матвиенко оценила ситуацию с ущербом от ЧП с топливом в Норильске

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с ущербом, причинённым в результате ЧП с топливом на ТЭЦ в Норильске.

«Я в течение недели разговаривала с правительством. Правительство сделает всё для того, чтобы сумма ущерба компенсации вреда не нанесла вред региональным и муниципальным бюджетам», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Она также поручила профильным комитетам организовать выездное заседание в Норильске с участием акционеров «Норникеля» для тщательного разбирательства ситуации с разливом нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что компания «Норникель» заявила о намерении провести независимую экспертизу по вопросам экологии после ЧП на ТЭЦ в Норильске.