Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве

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Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, решение будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации.
Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве
  • РИА Новости

«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь, и вероятность того, что День города будет проведён, масштабно проведён, очень высокая», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин уточнил, что в Москве начинаются приготовления к этому мероприятию. По тематике он может быть посвящён музеям Москвы.

Ранее столичный мэр заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа.

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