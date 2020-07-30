Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве

Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, решение будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации.

«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь, и вероятность того, что День города будет проведён, масштабно проведён, очень высокая», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин уточнил, что в Москве начинаются приготовления к этому мероприятию. По тематике он может быть посвящён музеям Москвы.

Ранее столичный мэр заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа.