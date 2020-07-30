Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве
- РИА Новости
«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь, и вероятность того, что День города будет проведён, масштабно проведён, очень высокая», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин уточнил, что в Москве начинаются приготовления к этому мероприятию. По тематике он может быть посвящён музеям Москвы.
Ранее столичный мэр заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа.