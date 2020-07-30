В региональном Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещами в Омске

В Омске, по данным на 27 июля, более 5 тыс. человек обратились в медучреждения после укусов клещей.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Омской области.

В медучреждения региона в связи с укусами клещей обратились 4694 человека, в том числе 1564 ребёнка. Это в 1,3 раза больше среднемесячного уровня.

99,8% найденных на людях клещей исследованы в лабораториях. Вирусом клещевого энцефалита было заражено 1,9% насекомых, боррелиями — 8,2%.

Ранее газета «Реальное время» сообщала о том, что с начала 2020 года в Татарстане за медпомощью из-за укусов клещей обратились 5525 человек.