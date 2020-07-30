В Петербурге за сутки более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
«За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 15 357 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1050 человек. Из них шесть — в обсерваторе, 832 — на самоизоляции, 212 — контактные», — рассказали в администрации города.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
Также заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19 после открытия школ 1 сентября.