СК рассказал о способе установления личности расчленённого рэпера

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В СК рассказали, как была установлена личность рэпера в Санкт-Петербурге, тело которого расчленили.
СК рассказал о способе установления личности расчленённого рэпера
  • РИА Новости

Как говорится на сайте ведомства, в этом специалистам помогла фотография в паспорте скончавшегося.

Следователи отметили, что «при сличении головы... с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения».

В настоящий момент специалисты устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела мужчины.

Агентство РИА Новости сообщало, что речь идёт, предположительно, об украинском рэпере Энди Картрайте. Ранее источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что по подозрению в расчленении музыканта задержана его супруга.

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