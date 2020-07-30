В Петербурге возбуждено дело после обнаружения тела украинского рэпера

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Уголовное дело возбуждено после обнаружения расчленённого тела мужчины в квартире в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает СУ СК по городу.
В Петербурге возбуждено дело после обнаружения тела украинского рэпера
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Дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).

Как уточняет РИА Новости, речь идёт, предположительно, об украинском рэпере Энди Картрайте. Ранее источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что по подозрению в расчленении музыканта задержана его супруга.

Тело украинца 1989 года рождения было обнаружено в квартире на Невском проспекте вечером в среду, 29 июля. Задержанная рассказала, что её муж умер четыре дня назад, вероятно, от передозировки наркотиков. По её словам, она расчленила труп.

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