В Петербурге возбуждено дело после обнаружения тела украинского рэпера
- @kkkartrait
Дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).
Как уточняет РИА Новости, речь идёт, предположительно, об украинском рэпере Энди Картрайте. Ранее источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что по подозрению в расчленении музыканта задержана его супруга.
Тело украинца 1989 года рождения было обнаружено в квартире на Невском проспекте вечером в среду, 29 июля. Задержанная рассказала, что её муж умер четыре дня назад, вероятно, от передозировки наркотиков. По её словам, она расчленила труп.