Учёный оценил влияние ультрафиолета на здоровье и погоду

Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Олемский оценил влияние ультрафиолета на здоровье и погоду.

«Что касается людей, для них длительное пребывание на солнце всегда неполезно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем эксперт отметил, что основной климатообразующий фактор — перенос атмосферных воздушных масс, а солярный фактор в течение синоптического периода (недели) всегда стабилен, и обычно при прогнозе погоды его не учитывают.

«Поэтому, когда говорят, что в изменении погоды за сутки или пару суток солярный фактор играет ключевую роль и вызывает какие-то изменения, это не так», — сказал Олемский.

Он добавил, что когда речь идёт о долговременных изменениях климата, то солнечная активность влияет на температурный режим планеты.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил воздействие ультрафиолета на COVID-19.