В Госдуме прокомментировали ситуацию с пособиями по безработице

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с пособиями по безработице.

«Думаю, пора уже нам разрабатывать методику перехода на страхование от безработицы с тем, чтобы ежемесячно делать какие-либо отчисления», — заявила она в беседе с ФАН.

Как считает Бессараб, средства можно было бы отчислять в фонд — или в специально созданный под такие цели, или в Фонд социального страхования, или в ПФР.

«Нужно развивать этот институт и обязательно переходить», — добавила депутат.

В беседе с сайтом «Москва 24» Бессараб добавила, что «ФНПР достаточно давно выступает за то, чтобы перейти на страховой принцип формирования пособия по безработице, то есть ввести именно страховые тарифы».

«Со временем это даст возможность выходить именно на уровень, установленный Международной организацией труда, чтобы пособия по безработице были не ниже прожиточного минимума в соответствующем субъекте России», — продолжила она.

Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением об увеличении минимального размера пособия по безработице до уровня регионального прожиточного минимума.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на трудовом рынке России.