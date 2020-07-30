В России могут в несколько раз увеличить пособие по безработице
- globallookpress.com
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо зампреда ФНПР Давида Кришталя, направленное в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Отмечается, что максимальный размер пособия предложено установить на уровне средней зарплаты в субъекте.
В Минтруде сообщили, что данные предложения будут тщательно изучены.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для российского правительства.