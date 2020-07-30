В России могут в несколько раз увеличить пособие по безработице

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением об увеличении минимального размера пособия по безработице до уровня регионального прожиточного минимума.
В России могут в несколько раз увеличить пособие по безработице
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо зампреда ФНПР Давида Кришталя, направленное в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Отмечается, что максимальный размер пособия предложено установить на уровне средней зарплаты в субъекте.

В Минтруде сообщили, что данные предложения будут тщательно изучены.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для российского правительства.

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