Фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» ЧФ провели учения
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Утёс» отработал алгоритм действий при обнаружении корабля условного противника и выполнил ракетную стрельбу по морской цели.
Со своей стороны, «Адмирал Эссен» взял на сопровождение воздушную цель и успешно поразил её на заданной дистанции и высоте.
Как передаёт «Новый Севастополь», задачи по закрытию района выполняли более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ.
Ранее сообщалось, что более 20 кораблей Черноморского флота России отправились на учения в морские полигоны 29 июля.