Фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» ЧФ провели учения

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Фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения, рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» ЧФ провели учения
  • © Александр Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Утёс» отработал алгоритм действий при обнаружении корабля условного противника и выполнил ракетную стрельбу по морской цели.

Со своей стороны, «Адмирал Эссен» взял на сопровождение воздушную цель и успешно поразил её на заданной дистанции и высоте.

Как передаёт «Новый Севастополь», задачи по закрытию района выполняли более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ.

Ранее сообщалось, что более 20 кораблей Черноморского флота России отправились на учения в морские полигоны 29 июля.

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