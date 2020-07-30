Фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» ЧФ провели учения

Фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения, рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Утёс» отработал алгоритм действий при обнаружении корабля условного противника и выполнил ракетную стрельбу по морской цели.

Со своей стороны, «Адмирал Эссен» взял на сопровождение воздушную цель и успешно поразил её на заданной дистанции и высоте.

Как передаёт «Новый Севастополь», задачи по закрытию района выполняли более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ.

Ранее сообщалось, что более 20 кораблей Черноморского флота России отправились на учения в морские полигоны 29 июля.