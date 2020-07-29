Более 20 кораблей ЧФ вышли в море на учения

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Более 20 кораблей Черноморского флота России отправились на учения в морские полигоны 29 июля.
Более 20 кораблей ЧФ вышли в море на учения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Корабли вышли в полигоны боевой подготовки в составе однородных и разнородных тактических групп для проведения тренировок по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, по уничтожению морских и береговых целей, по защите корабля при стоянке на незащищённом рейде, а также по ликвидации условного пожара или пробоины в рамках отработки корабельных учений по борьбе за живучесть», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулёв.

Во вторник, 28 июля, «Янтарный край» сообщил, что на полигоне Павенково в Калининградской области началось батальонное тактико-строевое занятие с участием мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота.

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