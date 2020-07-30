Генпрокуратура рассказала о невосполнимом ущербе от коррупции в России

Короткая ссылка
Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман рассказал о невосполнимом ущербе от коррупции в стране.
Генпрокуратура рассказала о невосполнимом ущербе от коррупции в России
  • РИА Новости

По его словам, в России более 40% ущерба от коррупции возместить не удаётся, однако с начала года этот показатель улучшился на 12%.

«С учётом добровольно погашаемого преступниками ущерба на досудебной стадии, а также изымаемого и арестованного имущества удалось принять меры, позволяющие обеспечить возмещение порядка 57,7% причиняемого ущерба. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 45,2%», — цитирует его РИА Новости.

Буксман добавил, что за прошедшие месяцы 2020 года было установлено 18,9 тыс. коррупционных преступлений.

Ранее Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности.

В январе 2020 года российская Генпрокуратура опубликовала статистику о преступлениях, связанных со взяточничеством, за 2019 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить