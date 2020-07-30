Генпрокуратура рассказала о невосполнимом ущербе от коррупции в России

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман рассказал о невосполнимом ущербе от коррупции в стране.

По его словам, в России более 40% ущерба от коррупции возместить не удаётся, однако с начала года этот показатель улучшился на 12%.

«С учётом добровольно погашаемого преступниками ущерба на досудебной стадии, а также изымаемого и арестованного имущества удалось принять меры, позволяющие обеспечить возмещение порядка 57,7% причиняемого ущерба. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 45,2%», — цитирует его РИА Новости.

Буксман добавил, что за прошедшие месяцы 2020 года было установлено 18,9 тыс. коррупционных преступлений.

Ранее Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности.

В январе 2020 года российская Генпрокуратура опубликовала статистику о преступлениях, связанных со взяточничеством, за 2019 год.