В Петербурге проводится проверка по факту избиения ребёнка на детской площадке

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Полиция Санкт-Петербурга расследует обстоятельства инцидента, произошедшего на детской площадке, на которой неизвестная женщина избила 11-летнюю девочку.
В Петербурге проводится проверка по факту избиения ребёнка на детской площадке
  • РИА Новости

Во вторник, 28 июля, в отделение Невского района из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в которой сообщалось о госпитализации 11-летней девочки в удовлетворительном состоянии, сообщает kp.ru.   

«Со слов потерпевшей, телесные повреждения она получила вечером 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 по улице Подвойского от неизвестной женщины», — сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Девочке оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что красноярские следователи задержали женщину, избившую малолетнюю девочку в кабине лифта.

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