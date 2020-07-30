В Петербурге проводится проверка по факту избиения ребёнка на детской площадке
- РИА Новости
Во вторник, 28 июля, в отделение Невского района из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в которой сообщалось о госпитализации 11-летней девочки в удовлетворительном состоянии, сообщает kp.ru.
«Со слов потерпевшей, телесные повреждения она получила вечером 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 по улице Подвойского от неизвестной женщины», — сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Девочке оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось о том, что красноярские следователи задержали женщину, избившую малолетнюю девочку в кабине лифта.