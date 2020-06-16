«Семья благополучная, но то, что произошло, — чудовищно»: в Красноярске задержана избившая внучку женщина

Красноярские следователи задержали женщину, избившую малолетнюю девочку в кабине лифта. Видеозапись инцидента была ранее опубликована в интернете. Женщина оказалась бабушкой ребёнка. У её внучки зафиксировали кровоподтёк на лице. Сейчас девочка находится с родителями. Семья считается благополучной, но после этого случая будет поставлена на профилактический учёт, сообщили RT в аппарате детского омбудсмена в регионе. Между тем в отношении бабушки заведено уголовное дело по статье «Побои».

В Красноярске правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая избила свою внучку в лифте. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили RT в региональном управлении следственного комитета.

Не управляла собой

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения, размещённой в лифте многоквартирного жилого дома в Красноярске. На записи видно, как женщина заводит в лифт малолетнюю девочку, а затем несколько раз сильно бьёт её по голове так, что та падает.

Жительница дома, где произошёл инцидент, Наталья Осипенко рассказала, что вечером 14 июня слышала, как в коридоре плачет ребёнок. По её словам, жители дома, когда увидели запись с камеры видеонаблюдения, сразу же обратились в полицию.

«Я пошла выносить мусор. Выходя из квартиры, услышала детский плач, но не успела зайти в лифт — он уехал. В кабине лифта раздались удары, как будто кто-то бьёт об стенку, а потом плач прекратился. Буквально минут через пять председатель нашего дома прислала мне видео с камеры наблюдения. Мы не знали эту женщину, поэтому решили выложить видео в соцсети и вызвать полицию, чтобы её разыскали», — сказала Осипенко видеоагентству RT Ruptly.

Полиция и СКР начали проверку по этому факту. Было заведено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). Вскоре правоохранители нашли подозреваемую.

Как сообщили RT в краевом следственном управлении, личность женщины установлена и она задержана.

Как выяснили следователи, женщина оказалось родной бабушкой избитой девочки. По данным правоохранителей, вечером 14 июня женщина вместе со своей трёхлетней внучкой пришла в гости к знакомой. Около 23 часов они собрались ехать домой, но девочка начала капризничать. Раздражённая женщина три раза ударила внучку по голове, отчего та упала. Медики зафиксировали на лице ребёнка кровоподтёк.

«В настоящее время подозреваемая задержана и находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила в беседе с RT представитель краевого следственного управления Ольга Шаманская.

В ведомстве добавили, что сейчас с семьёй работают сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних, решается вопрос о её постановке на учёт.

Задержанная на опросе полностью признала свою вину и заявила, что раскаивается в содеянном. По её словам, она сама позвонила своей дочери, матери девочки, и рассказала обо всём, как только увидела в интернете видео из лифта.

«Мы были в гостях. Зашли в лифт. Она там немножко устроила истерику, не стала успокаиваться. Не знаю, как среагировала, просто это... потеряла управление над собой, я, конечно, её ударила. Два раза или три получилось. Конечно, я в этом раскаиваюсь. Это было в первый и последний раз в моей жизни вот такое», — заявила женщина. Видео опроса было опубликовано СКР.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку после появления в сети видеозаписи с избиением.

«Кроме того, ведомство изучит ситуацию в семье, условия жизни девочки и выяснит причины, которые привели к побоям», — сказала RT представитель региональной прокуратуры Ольга Гайдук.

Благополучная семья

Источники RT в ГУВД по Красноярскому краю рассказали, что ранее семья считается благополучной и ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

RT удалось разыскать в соцсетях родителей девочки. Номер её матери оказался недоступен, а отец отказался комментировать ситуацию.

«У нас нормальная ситуация в семье, — заявил он RT. — У нас всё хорошо. Я нормально зарабатываю, чтобы за всё заплатить. Спасибо».

За что именно он хочет платить, мужчина не уточнил.

Судя по фотографиям на странице родителей девочки, в семье есть ещё один ребёнок. На своей странице в соцсетях отец семейства публикует фотографии с дочерьми и женой с подписью «Мои красотки», снимки с семейных праздников и отдыха на горнолыжном курорте. На одной из фотографий есть и сама подозреваемая в кругу семьи, которая стоит рядом с детской коляской.

Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова сообщила, что после инцидента семью обязательно поставят на профилактический учёт.

«Семья благополучная, но то, что мы увидели на кадрах — это, безусловно, чудовищно, это не подзатыльник и не шлепок. Семью точно поставят на профилактический учёт, хотя к папе и маме нареканий нет. Девочка сейчас с родителями, оснований, чтобы изымать её из семьи, нет. Родителей ни в чём не обвиняют», — пояснила RT собеседница.

Мирошникова добавила, что медики не нашли на теле девочки никаких других травм, которые бы свидетельствовали о каких-либо иных побоях.

«Бабушка будет наказана, одной лишь беседы с ней недостаточно. Сложно сказать, что именно привело к такому поведению. Возможно, это разочарование, неудовлетворённость личной жизнью или подавленная агрессия. На мой взгляд, такое поведение идёт из опыта воспитания детей», — отметила детский омбудсмен.

Юрист и эксперт по семейному праву Юлия Искрина пояснила, что после постановки на учёт соцработники будут навещать семью, следить за условиями жизни и воспитания ребёнка, а с самой женщиной проведут профилактические беседы.

«Постановка семьи на учёт не повлияет на степень наказания для того, кого признают виновным в побоях. Тот факт, что раньше подозреваемая не была замечена в жестоком обращении с детьми, не является смягчающим обстоятельством в этом деле, — сказала адвокат в разговоре с RT. — Если факт противоправных действий зафиксирован, то никаких оправдывающих жестокое обращение обстоятельств в этом деле быть не может».