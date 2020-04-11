«От любви до убийства»: на RTД состоялась премьера фильма о домашнем насилии

В условиях самоизоляции на фоне пандемии коронавируса количество жалоб на издевательства в семьях значительно возросло, сообщают правозащитники. Однако сама проблема существовала и ранее. Полиция сейчас ничего сделать не может — нет инструмента, считают сторонники принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Однако критики инициативы уверены, что она не решит проблемы. Пока документ продолжают обсуждать, RTД в новом фильме «От любви до убийства» рассказывает истории нескольких жертв семейных ссор. Почему люди идут на преступление и как общество может предупредить его?

Проблема издевательства в семьях существует давно, однако особо обострилась во время карантина, как сообщают правозащитники. Инструментом для профилактики подобных правонарушений мог бы стать законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Но пока он всё ещё находится в стадии обсуждения и в законодательстве РФ отсутствует. Что делать жертвам, и как предупредить такие преступления? Об этом — в новом фильме RTД «От любви до убийства».

Истории жертв домашнего насилия зачастую напоминают сюжеты фильмов ужасов. Злодеями оказываются вроде бы «хорошие парни», а до хэппи-энда доживают далеко не все герои.

«Чаще всего домашние тираны не отличаются от обычных людей, — говорит адвокат Мари Давтян, — это может быть совершенно милый, приятный в общении человек, душа компании, золотой коллега в коллективе. Который может приходить домой и вытворять там какие-то страшные вещи».

«Ты чего такая живучая?»

Татьяна Боркина познакомилась с Максимом Климовым несколько лет назад. Первые месяцы их отношений были практически идеальны, но потом мужчину будто подменили: начались избиения и угрозы убийством. Однажды эти угрозы чуть было не воплотились в жизнь. Максим вывез девушку в лес, жестоко избил и несколько раз ударил ножом.

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«Это то самое место, где тебя будем хоронить, — вспоминает Татьяна слова бывшего сожителя, показывая небольшую поляну в лесу, — здесь мы остановились, после чего он нанёс мне ещё один удар по голове. После чего он взял нож...»

Татьяна выжила лишь чудом. Климов бросил истекающую кровью женщину на снегу, но у неё хватило сил доползти до дороги, где её подобрали и отвезли в больницу.

«Преступление он продумывал заранее»

История Маргариты Грачёвой потрясла без преувеличения всю страну. В декабре 2017 года муж отвёз женщину в лес, где хладнокровно отрубил топором кисти рук.

«Преступление он продумывал, — вспоминает Маргарита, — это было более десяти дней. Думаю, он понимал, что будет конкретно рубить руки. Он заранее подготовился — купил жгуты, топор».

Левую руку женщины удалось спасти. Вместо правой у Маргариты теперь протез. Ревнивый муж был лишён родительских прав и отправился за решётку.

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«В деле Маргариты Грачёвой, например, Дмитрия Грачёва все характеризуют только положительно, — говорит адвокат Мари Давтян, — как общительного, как друга, который способен помочь, выручить, как не очень агрессивного человека. Но мы при этом знаем, что он сделал».

«У мужчины презумпция виновности»

Впрочем, не только женщины становятся жертвами домашнего насилия. Порой и представители сильного пола оказываются в роли пострадавших. Радиоинженер из Таганрога Игорь Семёнов поймал супругу на измене.

«Рукоприкладство с её стороны... Начала швырять в меня предметы, бить, — вспоминает он, — какое-то время я терпел, потом дал ей пощёчину. Пощёчина — это насилие, я не спорю. Но насилие и с её стороны было. И психологическое в том числе».

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Мужчина считает, что законодательство в России на стороне женщин.

«Законопроект о профилактике домашнего насилия? Я примерил его на себя и понял, что меня просто могут по клевете и жалобе выкинуть из квартиры, — говорит Семёнов, — без доказательств. Женщина сказала, а у мужчины презумпция виновности».

С неверной супругой Семёнов развёлся, но уже девять лет она не позволяет ему видеться с детьми.

Адвокаты говорят, что бороться с домашним насилием при помощи существующих в законодательстве инструментов невозможно. Уголовный и административный кодекс не могут полноценно справиться с проблемой. Маргарита Грачёва с этим утверждением согласна.

«В том-то и смысл, что в уголовном кодексе начинают действовать сотрудники полиции, когда у тебя есть побои. Либо есть труп, летальный исход. На данный момент, пока есть просто ссоры, никто ничего делать не может, потому что у полиции просто нет инструментов».

Смотрите фильм «От любви до убийства» на сайте RTД.