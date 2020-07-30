По факту строительства ТЦ вместо детской площадки в Казани проведут проверку

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился начать проверку после жалобы жителей Казани на строительство торгового центра вместо спортивной площадки для детей.
По факту строительства ТЦ вместо детской площадки в Казани проведут проверку
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение на сайте СК России.

Поводом для проверки послужила статья, вышедшая в одном из региональных изданий, в которой жители города обратились к Бастрыкину «в связи со строительством на придомовых территориях вблизи их многоэтажных жилых домов торгового центра вместо ранее запланированной детской спортивной площадки».

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту организовать процессуальную проверку и установить все обстоятельства нарушения прав граждан», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В марте в Карелии завели уголовное дело по факту мошенничества с приобретением муниципального жилья. 

 

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