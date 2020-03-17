В Карелии завели дело по факту мошенничества с приобретением муниципального жилья

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В Карелии завели уголовное дело по факту мошенничества с приобретением муниципального жилья.
В Карелии завели дело по факту мошенничества с приобретением муниципального жилья
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Следователи, используя материалы прокурорской проверки, установили, что в 2014—2015 годах коммерсанты построили жильё, которое по местной программе расселения из аварийного фонда купили власти Беломорска. Жильцы стали жаловаться на технические недостатки в новых квартирах.

Новые дома оказались аварийными, так как при строительстве были грубо нарушены СНиП. Ущерб оценивается более чем в 40 млн рублей.

Дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии завели дело по факту покупки аварийного дома для детей-сирот.

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