В Башкирии завели дело по факту покупки аварийного дома для детей-сирот

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В Башкирии завели уголовное дело по факту покупки аварийного жилья для детей сирот, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Башкирии завели дело по факту покупки аварийного дома для детей-сирот
  • © Следственный комитет Российской Федерации

В декабре 2018 года администрация района и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на сумму более 900 тыс. рублей. Должностные лица купили построенный в 1987 году деревянный дом в селе Яныбаево.

Проверка показала, что здание непригодно для проживания. Его фундамент и наружные несущие стены — в аварийном состоянии, в дымоходах и вентиляционных каналах нет тяги, уточнили в республиканской прокуратуре.

В настоящее время следователи устанавливают, кто именно дал заключение о пригодности дома и его покупке, изучают документацию.

Дело возбудили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот.

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