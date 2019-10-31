В Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот

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В Шумихинском районе Курганской области по итогам проверки жилья для сирот возбуждено уголовное дело.
В Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Дело возбуждено в отношении руководства строительной компании ООО «Стройлайт», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«По факту злостного уклонения от исполнения судебного решения в отношении руководителя ООО «Стройлайт» возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК России», — уточнили в ведомстве.

В 2017 году решением арбитражного суда Курганской области компанию «Стройлайт» обязали отремонтировать аварийный дом в Шумихе по улице Овчинникова, 5. Однако здание по-прежнему остаётся непригодным для проживания. Прокуратура провела проверку жилого дома, в ходе которой выяснилось, что здание не соответствовало требованиям уже на этапе предоставления квартир сиротам.

В июне VostokMedia.com сообщал, что в Хабаровске возбудили дело после проверки сообщений об отказе сиротам в жилье.

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