В Хабаровске возбудили дело после проверки сообщений об отказе сиротам в жилье

Короткая ссылка
В Хабаровске заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками краевого министерства при строительстве жилья. Решение было принято после проверки информации о голодовке детей-сирот.

Об этом сообщает VostokMedia.com.

В ходе проверки выяснилось, что краевой Минстрой не предоставил им положенное жильё.

Ранее РИА Новости сообщало, что 11 бывших воспитанников детских домов, которые являются сиротами и нуждаются в обеспечении жильем, вышли на акцию протеста у здания краевого правительства. Они требовали получения положенного по закону жилья. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства при строительстве жилья для сирот.

3 июня, как сообщал TranssibInfo.com, СК начал проверку сообщений об отказе сиротам в Хабаровске в предоставлении жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить