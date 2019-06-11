В Хабаровске возбудили дело после проверки сообщений об отказе сиротам в жилье

В Хабаровске заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками краевого министерства при строительстве жилья. Решение было принято после проверки информации о голодовке детей-сирот.

Об этом сообщает VostokMedia.com.

В ходе проверки выяснилось, что краевой Минстрой не предоставил им положенное жильё.

Ранее РИА Новости сообщало, что 11 бывших воспитанников детских домов, которые являются сиротами и нуждаются в обеспечении жильем, вышли на акцию протеста у здания краевого правительства. Они требовали получения положенного по закону жилья. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства при строительстве жилья для сирот.

3 июня, как сообщал TranssibInfo.com, СК начал проверку сообщений об отказе сиротам в Хабаровске в предоставлении жилья.