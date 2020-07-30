Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

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Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В 10:15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведётся проверка», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее специалисты заявили, что в ходе проверки каких-либо взрывных устройств обнаружено не было.

15 июля в аэропорты Краснодара и Сочи поступили ложные сообщения о минировании.

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