Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В 10:15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведётся проверка», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее специалисты заявили, что в ходе проверки каких-либо взрывных устройств обнаружено не было.

15 июля в аэропорты Краснодара и Сочи поступили ложные сообщения о минировании.