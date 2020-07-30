Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«В 10:15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведётся проверка», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров и персонала аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее специалисты заявили, что в ходе проверки каких-либо взрывных устройств обнаружено не было.
15 июля в аэропорты Краснодара и Сочи поступили ложные сообщения о минировании.