Более 5 тысяч человек вылечились от коронавируса в Пензенской области

За прошедшие сутки более 30 пациентов с коронавирусом были выписаны из больниц в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе превысило 5,5 тыс.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская