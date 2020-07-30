Более 5 тысяч человек вылечились от коронавируса в Пензенской области

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За прошедшие сутки более 30 пациентов с коронавирусом были выписаны из больниц в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе превысило 5,5 тыс.
Более 5 тысяч человек вылечились от коронавируса в Пензенской области
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Сегодня выписан 31 человек», — цитирует РИА Новости сообщение в Telegram-канале пресс-секретаря губернатора Дину Черёмушкину.

Отмечается, что всего в области было выявлено 6409 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число летальных исходов в регионе составило 81.

Ранее инфекционист, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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