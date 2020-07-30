Более 5 тысяч человек вылечились от коронавируса в Пензенской области
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Сегодня выписан 31 человек», — цитирует РИА Новости сообщение в Telegram-канале пресс-секретаря губернатора Дину Черёмушкину.
Отмечается, что всего в области было выявлено 6409 случаев заболевания коронавирусом.
Общее число летальных исходов в регионе составило 81.
Ранее инфекционист, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.