Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

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Инфекционист, заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране вышла на стадию стабилизации.

«Тяжёлых случаев заболевания не так уж много. Система оказания медицинской помощи полностью справляется с таким количеством больных. То, что нам сейчас нужно, — следить, чтобы не было ухудшения ситуации», — сказал эксперт.

По его словам, мер, которые уже есть, достаточно, но их нужно соблюдать.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области за сутки выявили 58 новых случаев коронавируса.

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