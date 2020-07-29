Основатель «Царьграда» прокомментировал блокировку аккаунта на YouTube
«YouTube тем самым продемонстрировал, что никакой нет платформы, конечно, а это средство массовой информации, даже пропаганды... Мы к этому готовились, поэтому хочу сказать, что только 25% аудитории нашего канала было на YouTube, остальные прям были на нашем сайте и в социальных сетях, поэтому это не означает для нас фатальных последствий», — сказал он в стриме RT, отметив, что канал наверстает потерянную аудиторию.
Малофеев добавил, что «то, как поступил YouTube, не укладывает ни в какие рамки, ни в экономические, на просто деловые».
«Потому что они никаких претензий не высказывали никогда», — заявил он.
Ранее на сайте телеканала «Царьград» появилось сообщение о том, что его аккаунт на YouTube был заблокирован без объяснения причин.
В Google заявили, что аккаунт был заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли.
МИД России назвал блокировку аккаунта очередным примером политической цензуры и призвал международные организации отреагировать на эти действия.